HUSUMETLİSİNİ BACAĞINDAN VURDU; O ANLAR KAMERADA

SAKARYA'da Engin G., husumetli olduğu S.G. tarafından av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. S.G. ile husumetlisi Engin G., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. S.G., aracındaki av tüfeğini alıp, Engin G.'yi bacağından vurdu. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen Hamza S. ve bazı araçlara da isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Engin G.'nin yanı sıra Hamza S., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, S.G.'yi gözaltına aldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Engin G.'nin, üzerine tüfekle gelen S.G.'ye engel olmaya çalıştığı, S.G.'nin tüfeği ateşlediği görüldü. S.G., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.