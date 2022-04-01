HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

ADAPAZARI'nda 3 iş yerinden hırsızlık yapan D.H. (21), güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

Adapazarı'nda bulunan 3 iş yerinden yaklaşık 10 bin lira çalınmasıyla ilgili Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çalışma başlattı. İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin D.H. olduğunu belirledi. D.H., ilçe merkezinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.