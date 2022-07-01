Son dakika haberi! HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 5 KADIN GÖZALTINA ALINDI Son dakika haberleri: ADIYAMAN'da, bir işyerinden 600 lira para çaldığı öne sürülen 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. ADIYAMAN'da, bir işyerinden 600 lira para çaldığı öne sürülen 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.İddiaya göre, Bülent Çakar'a ait ekmek fırınına gelen 5 kadın, çalışanları oyalayarak ekmek alarak dışarı çıktı. Bir süre sonra Çakar, kasada bulunan 600 liranın yerinde olmadığını fark edince polis ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen polis, hırsızlıkla suçlanan 5 kadın şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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