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Son dakika haberi... Hindistan'da sahte içki tüketimi nedeniyle en az 21 kişi öldü

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Son dakika haberi... Hindistan'da sahte içki tüketimi nedeniyle en az 21 kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahte içki tüketimi nedeniyle en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde sahte içki tüketimi nedeniyle en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Üst düzey hükümet yetkilisi Mukesh Parmar yaptığı açıklamada, ölümlerin, eyaletin Ahmedabad ve Botad bölgelerinde alkol üretiminin, satışının ve tüketiminin yasak olduğu yerlerde görüldüğünü belirtti.

Sahte içki nedeniyle en az 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin de hastanelik olduğu bilgisi paylaşıldı.

Press Trust of India'da da yer alan habere göre, sahte içki satışı yaptığı şüphesiyle çok sayıda kişi emniyet yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Ülkede 2019'da sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi yaşamını yitirmişti.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde Ağustos 2020'de sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Ahmedabad Hükümet Gujarat India Güncel Haberler Son Dakika

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