Son dakika haberi | Hindistan'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Hindistan'da düğüne giden yolcuları taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da düğüne giden yolcuları taşıyan otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Channel News Asia (CNA) televizyonunun haberine göre, emniyet yetkilileri, Uttarakhand eyaletindeki bir dağ yolunda seyreden otobüsün uçuruma yuvarlandığını belirtti. Yetkililer, düğün davetlilerini taşıyan otobüsteki 31 kişinin öldüğünü, 19 yolcunun kurtarıldığını ifade etti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kurtarılan yaralılara gerekli yardımların yapılacağını açıkladı. Güncel Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer Uttarakhand India Güncel Haberler Son Dakika

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