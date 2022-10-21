Son dakika haberi | Hindistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberleri... Hindistan'ın Arunachal Pradeş eyaletinde düşen askeri helikopterdeki 5 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Arunachal Pradeş eyaletinde düşen askeri helikopterdeki 5 kişi hayatını kaybetti. India Today'in haberine göre, eyalete bağlı Upper Siang bölgesinde 5 kişinin bulunduğu askeri helikopter düştü. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 2'si pilot 5 kişinin cesetlerine ulaştı. Olay, Hindistan'da bir ayda gerçekleşen üçüncü helikopter kazası olarak kayıtlara geçti. Hafta başındaki helikopter kazasında 7 kişi, 5 Ekim'deki kazada ise bir pilot ölmüş, bir kişi yaralanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Pilot India Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Hindistan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.