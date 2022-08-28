Son dakika haberi... Hindistan'da 30 katlı kaçak gökdelenler mahkeme kararı ile yıkıldı Güncel Haberler Son dakika habere göre YENİ Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki yerleşim bölgesindeki iki kaçak gökdelen mahkeme kararı sonrası yıkıldı. YENİ Hindistan'da başkent Yeni Delhi yakınlarındaki yerleşim bölgesindeki iki kaçak gökdelen mahkeme kararı sonrası yıkıldı. Hindistan'da, Yüksek Mahkeme'nin, imar yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yıkım emri verdiği 30 katlı iki gökdelen yerle bir edildi. Geçen yıl verilen mahkeme kararının ardından Noida şehrindeki Apex ve Ceyane isimli gökdelenlerin yıkımı öncesinde dün binlerce mahalle sakini tahliye edildi. Yıkımı gerçekleştiren şirketlerden Edifice Mühendislik'in üst düzey yetkililerinden Mayur Mehta, AA muhabirine, yaklaşık 10 saniye süren yıkım için 3 bin 700 kilogramdan fazla patlayıcı kullandıklarını söyledi. Ayrıca Mehta, "Hindistan tarihindeki en büyük yıkımı" gerçekleştirdiklerini belirtti. Yerel televizyon kanallarında, yıkım anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Yıkım sonrası oluşan 30 bin ton enkazın temizlenmesinin haftalar alacağı vurgulandı. Kaynak: AA / Güncel Yeni Delhi India Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Hindistan'da 30 katlı kaçak gökdelenler mahkeme kararı ile yıkıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.