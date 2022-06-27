Son dakika haberi! HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu adliyeye sevk edildi (2) - Haberler

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Son dakika haberi! HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu adliyeye sevk edildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Burak Gezen - Güncel
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Son dakika haberi! HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu adliyeye sevk edildi (2)

Son dakika haberleri... ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın gözaltına alınan oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın gözaltına alınan oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,


Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel

Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Hüda Kaya Bayramiç Güncel Haberler Son Dakika

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