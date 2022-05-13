Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın annesinin cenazesi toprağa verildi - Haberler

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Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın annesinin cenazesi toprağa verildi

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Tedavi gördüğü hastanede vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın 78 yaşındaki annesi Münire Sancar'ın cenazesi defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın 78 yaşındaki annesi Münire Sancar'ın cenazesi defnedildi.

Münire Sancar, Bahçelievler Yayla Miraç Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Mithat Sancar ve Sancar ailesinin yakınlarının yanı sıra bazı HDP'li ve

CHP'li milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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