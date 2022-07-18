Son dakika haberi: HDP binasındaki cinayetin sanığı, 4'üncü kez hakim karşısında (2)

AVUKATLARIN SORULARININ ÇOĞUNU 'CEVAP YOK' DİYE YANITLADI

İzmir'de, HDP il binasında Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldüren Onur Gencer'in tutuklu yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasına kimlik tespitinin yapılmasıyla başlandı, ardından şikayetçi avukatlarına sanığa soru sormaları için söz verildi. Sanık Gencer, Avukat İmdat Ataş'ın sorularının büyük çoğunluğuna 'Cevap yok' dedi. Avukat Ataş'ın 'Suriye'de kaldığınız yer askeri tesis içinde miydi?" sorusuna Gencer, 'İçindeydi' cevabını verdi. Gencer, bazı sorulara ise 'Sorular yönlendirmeli. Kabul etmiyorum' diye itiraz etti. Avukat Ataş'ın 'Sosyal medyadaki silahları nereden aldınız ve fotoğrafları nerede çekildiniz?' sorusuna ise Gencer, "Silahları çok severim, arkadaşlardan aldım. Fotoğrafı da Münbiç'te sizinkilerin karşısında çektirdim" diye cevap verdi.

Tolga TAHÇI / İZMİR,