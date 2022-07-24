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Son dakika haberi: Hayvan otlatırken fenalaşarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü şüpheli bulundu

AA - Recep Bilek - Güncel
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Son dakika haberi: Hayvan otlatırken fenalaşarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü şüpheli bulundu

Son dakika haber... Samsun'un Alaçam ilçesinde hayvan otlatırken fenalaşarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde hayvan otlatırken fenalaşarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun ölümü şüpheli bulundu.

Alaçam ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunkıraç Mahallesi'ne ait yaylada S.Y'nin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, çocuğun babası Ş.Y, ağabeyi S.Y. ve babaannesi H.Y. ile yaylada hayvan otlatırken fenalaşması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Obeziteye bağlı aşırı kilolu olduğu belirlenen çocuğun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli bulunan çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Alaçam Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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