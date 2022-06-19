Son dakika haberi... Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi... Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Son dakika haberi... Hatay'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçe girişinde takibe aldıkları iki otomobili durdurdu.

Ekipler araçlarda yaptığı aramada çamurluk kısımlarına gizlenmiş 220 gram esrar ve 155 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.Y, A.K, İ.E. ve A.P. emniyete götürüldü.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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