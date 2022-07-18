Son dakika haberi | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Kumlu ilçesinde 496 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Kumlu ilçesinde 496 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, 496 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.
Sürücü K.K. ile araçtaki D.B, Y.B. ile R.A. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel