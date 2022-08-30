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Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Akevler Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Adreste, 742 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda, A.M.H. ve A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cem Genco - Güncel

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