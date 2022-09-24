Son dakika haber! Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda toprağa gömülü 4 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda toprağa gömülü 4 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Güzelburç Mahallesi'nde Y.A. ve Ş.A.A'nın evine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde detektörle arama yapan polis, toprağa gömülü 4 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.A. ve Ş.A.A. emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Salim Taş Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.