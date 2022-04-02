Son dakika haberi! Hatay'da sahte evrak operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: Hatay'ın Antakya ilçesinde yabancı uyruklulara sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenlediği öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde yabancı uyruklulara sahte geçici koruma kimlik belgesi düzenlediği öne sürülen bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklulara sahte belge düzenlendiği bilgisi üzerine Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde bir ikamete baskın yaptı.
Adreste yapılan aramada, 4 farklı isim üzerine düzenlenmiş Türk vatandaşlığı kazanma başvuru belgesi, 2 sahte kimlik ve geçici koruma kimlik belgesi bulundu.
Polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Salim Taş - Güncel