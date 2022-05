Son dakika haberi... HATAY'DA PETROL İSTASYONUNDA SİLAHLI GASP

HATAY'da petrol istasyonunun marketine silahlarla girerek kasadan 7 bin TL alıp olay yerinden kaçan maskeli 2 kişi yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin marketteki personele silah doğrulttuğu ve kasadaki parayı aldığı görüldü.

Olay, gece saat 03.00 sularında Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü yolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Ellerindeki silahlarla birlikte markete gelen maskeli iki şüpheli, istasyonu görevlisi ve market çalışanı olan üç personeli etkisiz hale getirdi. Market içinde para arayan şüpheliler, kasadaki 7 bin Türk Lirası'nı alarak olay yerinden geldikleri araç ile kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yaşanan olay, petrol istasyonunun güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

