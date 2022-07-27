Son dakika haberi: Hatay'da otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir otomobilin yolda oynayan köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir otomobilin yolda oynayan köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Özerli Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sokakta oynayan Hakan Küçük'e ait köpeğe çarptı.
Köpeğin sahibi Küçük, otomobilin çarpmasının ardından iki yavrusu bulunan köpeğinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Küçük, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
Öte yandan, otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel