Son dakika haberi: Hatay'da otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberi... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir otomobilin yolda oynayan köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir otomobilin yolda oynayan köpeğe çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Özerli Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sokakta oynayan Hakan Küçük'e ait köpeğe çarptı. Köpeğin sahibi Küçük, otomobilin çarpmasının ardından iki yavrusu bulunan köpeğinin hayatını kaybettiğini belirtti. Küçük, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Öte yandan, otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Dörtyol Hatay Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Hatay'da otomobilin köpeğe çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.