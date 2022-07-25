Son dakika haberi... Hatay'da orman yangınlarına karşı anonslu uyarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Hatay'da orman yangınlarına karşı anonslu uyarı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Hatay'da orman yangınlarına karşı anonslu uyarı

Son dakika haber: Hatay İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarına karşı kent genelinde anonslu uyarı yapıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca orman yangınlarına karşı kent genelinde anonslu uyarı yapıldı.

Jandarma ekipleri, Hatay Valiliği koordinesinde, camilerden ve ekip araçlarından yaptığı anonslarla vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Anonslarda, kentin büyük bir bölümünün ormanlık alanlarla kaplı olduğu hatırlatılarak, anız ve ateş yakılmaması konusunda duyarlı olunması istendi.

Ayrıca, çalışma kapsamında mahalle muhtarlarının da arasında olduğu 10 bin 803 kişiye orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler konusunda kısa mesajlı bilgilendirme yapıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Jandarma Hatay Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title