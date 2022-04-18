Son dakika haberi... HATAY'DA ORMAN YANGINI

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde ormanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve Orman bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahaleyi sürdürüyor.

İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye ve Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim bölgesini tehdit eden alevlere, ekipler arazöz ve su tanklarıyla müdahale etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)