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Son dakika haberi | Hatay'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Son dakika haberi | Hatay'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir iş yerinin önünden motosikletin çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir iş yerinin önünden motosikletin çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan Mahallesi'nde bir iş yerinin önünden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı hırsızlıktan emniyette suç kaydı bulunan M.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, M.K'nin, iş yerinin önündeki motosikleti iterek bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kırıkhan, Hatay, Güncel, Haberler

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