Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 415 paket gümrük kaçağı sigara, 3 kök Hint keneviri, bir miktar eroin, 3 sahte plaka ve 2 şasi numaraları kazınmış motosiklet ele geçirildi.
Polis ekipleri, S.K, M.K, S.K, S.Ö, K.A. ve M.A.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel