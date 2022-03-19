Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Antakya ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Antakya ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine İskenderun, Arsuz ve Antakya ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda gümrük kaçağı 3 bin 581 paket sigara ile 43 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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