Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Antakya ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine İskenderun, Arsuz ve Antakya ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda gümrük kaçağı 3 bin 581 paket sigara ile 43 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.