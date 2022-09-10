İş yerinden hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulucami Mahallesi'nde bir iş yerinden yatay testere makinesi çalınması üzerine çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.S. ve Ö.S. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Şirince ve Bağrıyanık mahallelerindeki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay Güncel Haberler

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