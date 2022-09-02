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Son dakika haberi: Hatay'da evinde ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

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Son dakika haberi: Hatay'da evinde ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: Hatay'ın Samandağ ilçesinde evinde ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kartuş ve 2 kama ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde evinde ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kartuş ve 2 kama ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D'nin Yeni Mahallesi Boğaz sokakta bulunan evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kartuş ve 2 kama ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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