Son dakika haberi: Hatay'da evinde ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberler: Hatay'ın Samandağ ilçesinde evinde ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kartuş ve 2 kama ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde evinde ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kartuş ve 2 kama ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D'nin Yeni Mahallesi Boğaz sokakta bulunan evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Evde yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kartuş ve 2 kama ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D. emniyete götürüldü.