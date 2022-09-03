Son dakika haberi... Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Arpahan Mahallesi'nde tarım arazilerinin yakınında bir ineğin bataklığa saplandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği vücuduna bağladıkları halat yardımıyla bataklıktan çıkardı. Kurtulan hayvan, sahibine teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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