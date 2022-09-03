Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arpahan Mahallesi'nde tarım arazilerinin yakınında bir ineğin bataklığa saplandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, ineği vücuduna bağladıkları halat yardımıyla bataklıktan çıkardı.

Kurtulan hayvan, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title