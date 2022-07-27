Son dakika haberi... Hatay'da atölyede hızara kapılan işçi öldü Son dakika haberleri: Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ağaç kesme atölyesinde hızara kapılan işçi hayatını kaybetti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ağaç kesme atölyesinde hızara kapılan işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki atölyede çalışan Suriye uyruklu Hamid Kasım'ın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle odun devrildi. Kasım, bu sırada hızara kapıldı. İhbar üzerine iş yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yaşamını yitirdiğini belirlediği işçinin cenazesi, işlemler için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güncel AA / Erdal Türkoğlu İskenderun Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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