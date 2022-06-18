Arızalanan lokomotifin çarptığı işçilerden biri öldü, ikisi yaralandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan lokomotifin çarptığı 3 işçiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan lokomotifin çarptığı 3 işçiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı. Azganlık Mahallesi'nde makinistlerin bulunmadığı freni arızalanan lokomotif, tren yolu hattında elektrik tellerinin onarımını yapan işçilerin olduğu platforma çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, işçilerden Abdullah Dönegel'in (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan işçiler R.S. (29) ve M.E. (27), ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma kapsamında iki makinist gözaltına alındı. Lokomotifin tellerin tamirini yapan işçilerin olduğu platforma çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Arızalanan lokomotifin çarptığı işçilerden biri öldü, ikisi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.