Son dakika haberi! Hatay'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobiller, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Üzümdalı mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçlardaki Havva Alkış ve Faruk Bayraktar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi de ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. AA / Mehmet Bayrak - Güncel Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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