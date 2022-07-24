Son dakika haberi! Hatay'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi! Hatay'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Son dakika haberi! Hatay'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobiller, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Üzümdalı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçlardaki Havva Alkış ve Faruk Bayraktar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 5 kişi de ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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