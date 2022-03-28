Son dakika! Hatalı dönüş yapan otomobil minibüsle çarpıştı; sürücü yaralandı, oğlu öldü

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hatalı 'U' dönüşü yapan otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Salih Karakuş (17) öldü, babası Hakan Karakuş ise yaralandı.

Kaza, Ergene-Çerkezköy kara yolunun Avantaş mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Yasak olmasına karşın kavşaktan 'U' dönüşü yapan Hakan Karakuş yönetimindeki 59 TM 258 plakalı otomobil ile Özcan Suçin'in kullandığı 59 ACM 316 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, Hakan Karakuş ile yanındaki oğlu Salih Karakuş araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan baba ve oğlu, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Karakuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis, minibüs sürücüsü Özcan Suçin'i, ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.