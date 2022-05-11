Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul Fatih'te raylı yola giren İETT otobüsü Aksaray yönüne ilerleyen tramvayla çarpıştı.
FATİH, İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te raylı yola giren İETT otobüsü Aksaray yönüne ilerleyen tramvayla çarpıştı.
Haseki Durağı yakınında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel