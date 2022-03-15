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Son dakika haber: Harkiv'in bombalanması güvenlik kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre ? Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Harkiv'in Rus ordusu tarafından bombalanmaya devam ettiğini belirterek bombalanma anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünü paylaştı.

? Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Harkiv'in Rus ordusu tarafından bombalanmaya devam ettiğini belirterek bombalanma anlarının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünü paylaştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Dzheppar, Harkiv'in bombalanma anının güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak işgalin başlamasından itibaren ülke genelinde toplamda 90 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Son dakika haber: Harkiv'in bombalanması güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber: Harkiv'in bombalanması güvenlik kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Harkiv, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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