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Son dakika haberi... Halk Eğitim Merkezi Müdürü kardeşini sokakta öldürdü

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Son dakika haberi... Halk Eğitim Merkezi Müdürü kardeşini sokakta öldürdü

Son dakika haberi... SAKARYA'da, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar, sokak ortasında tartıştığı kardeşi M.Z.U. tarafından pompalı vurularak öldürüldü.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, Adapazarı  Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar, sokak ortasında tartıştığı kardeşi M.Z.U. tarafından pompalı vurularak öldürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

??Olay, saat 18.30 sıralarında Adapazarı Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar, iddiaya göre, iş çıkışı kardeşi M.Z.U. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. M.Z.U., evine gitmek için otomobiline yönelen Abdulvahit Uygar'a pompalı tüfekle ateş açtı. M.Z.U. otomobiliyle olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uygar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uygar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan M.Z.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Sakarya, Polis, Güncel, Haberler

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