Son dakika haberi... Hakkari Emniyet Müdürü Pınar, Çimenli Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti - Haberler

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Son dakika haberi... Hakkari Emniyet Müdürü Pınar, Çimenli Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Son dakika haberi... Hakkari Emniyet Müdürü Pınar, Çimenli Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti

Son dakika haberler... Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Çimenli İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Çimenli İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pınar, eşi Gökşen Pınar ile gittiği okulda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Daha sonra sınıfları gezen Pınar, öğrencilerle yakından ilgilendi, onlara oyuncak hediye etti.

Pınar'a ziyaretinde Emniyet Müdürü Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek ve Fatih Ünsal ile Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel de eşlik etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Salavat, Hakkari, 18 mart, Medya, Güncel, Haberler

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