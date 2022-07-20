Son dakika haberi: Hakkari'de yaylada silahlı kavga: 4 ölü Son dakika haber... HAKKARİ'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi. HAKKARİ'nin Kürom köyündeki yaylada iki grup arasında, arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay, sabah saatlerinde Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kürom köyündeki yaylada yaşandı. Yayladaki arazi meselesinden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye jandarma, güvenlik korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Hakkari Güncel Haberler Son Dakika

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