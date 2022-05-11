Son dakika haberi: Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Hakkari'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Abdulkadir Kılıç, törenle memleketine uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürlüğünde görevli Kılıç için kurumun bahçesinde tören düzenlendi.

Kılıç'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Sivas'a gönderildi.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, müdür yardımcıları, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, polis ve askerler katıldı.