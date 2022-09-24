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Son dakika haberi: Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a nakledildi

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Son dakika haberi: Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a nakledildi

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadının helikopterle Van'a nakledildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadının helikopterle Van'a nakledildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari'de yaşayan ve acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile bir vatandaşımız, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle derhal Van'a nakledildi. Her zaman milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Hakkari Van Güncel Haberler Son Dakika

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