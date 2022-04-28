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Son dakika haberi... Haiti'de çeteler arasındaki şiddet nedeniyle az 20 kişi öldü 24 kişi yaralandı

AA - Nuri Aydın - Güncel
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Son dakika haberi... Haiti'de çeteler arasındaki şiddet nedeniyle az 20 kişi öldü 24 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de çeteler arasındaki şiddet olayları nedeniyle 24 Nisan'dan bu yana en az 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de çeteler arasındaki şiddet olayları nedeniyle 24 Nisan'dan bu yana en az 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, 24 Nisan'da başkentin 4 bölgesinde çeteler arasında çatışmalar başladığını açıkladı.

Ajans, şiddetin artabileceği, ölü sayısının yükselebileceği uyarısında bulunurken siyasileri kamu düzenini sağlamaya çağırdı.

Çeteler arası güç mücadelesinde en az 12 ev kundaklanırken bölgede binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de suikasta uğramasının ardından ülkede çeteler arası güç mücadelesi artarken 5 günde en az 20 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Şiddet dalgasının yayılmaya devam ettiği başkentin 4 bölgesindeki iş yerleri ve okullar geçici olarak kapatılırken, halk Belediye Başkanı'nın ofisi önünde güvenliğin sağlanması için gösteri yaptı.

AA / Nuri Aydın - Güncel

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