Son dakika haberi | HAFİF TİCARİ ARAÇLA SÜRÜYE ÇARPTI, 19 KOYUN ÖLDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | HAFİF TİCARİ ARAÇLA SÜRÜYE ÇARPTI, 19 KOYUN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde O.B.'nin hafif ticari aracıyla çarptığı sürüdeki 19 koyun öldü.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde O.B.'nin hafif ticari aracıyla çarptığı sürüdeki 19 koyun öldü.

Kaza saat 07.00 sıralarında Bolvadin- Çay karayolunda meydana geldi. Bolvadin'den Çay istikametine ilerleyen O.B.'nin kullandığı 06 FL 4984 plakalı hafif ticari araç, sanayi mevkisinde yoldaki sürüye çarptı. Kazada 19 koyun öldü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma incelemesinin ardından, yol temizlendi. Kazada hafif ticari araçta maddi hasar oluştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Çay Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title