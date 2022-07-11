Son dakika haberi | HAFİF TİCARİ ARAÇLA SÜRÜYE ÇARPTI, 19 KOYUN ÖLDÜ Son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde O.B.'nin hafif ticari aracıyla çarptığı sürüdeki 19 koyun öldü. AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde O.B.'nin hafif ticari aracıyla çarptığı sürüdeki 19 koyun öldü. Kaza saat 07.00 sıralarında Bolvadin- Çay karayolunda meydana geldi. Bolvadin'den Çay istikametine ilerleyen O.B.'nin kullandığı 06 FL 4984 plakalı hafif ticari araç, sanayi mevkisinde yoldaki sürüye çarptı. Kazada 19 koyun öldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma incelemesinin ardından, yol temizlendi. Kazada hafif ticari araçta maddi hasar oluştu. Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Çay Güncel Haberler Son Dakika

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