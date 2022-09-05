Son dakika haberi! Hafif ticari araç gişelerin beton bariyerine çarptı: 4 ölü (2)
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Son dakika haberine göre 10 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADIBolu'nun Gerede ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz Keleş (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
10 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADI
Bolu'nun Gerede ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz Keleş (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel