Son dakika haberi! Hafif ticari araç gişelerin beton bariyerine çarptı: 4 ölü (2) Güncel Haberler Son dakika haberine göre 10 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADIBolu'nun Gerede ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz Keleş (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 10 YAŞINDAKİ DENİZ KURTARILAMADI Bolu'nun Gerede ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Deniz Keleş (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük Gerede Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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