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Son dakika haberi | Güvenlik görevlisini öldüren şüphelilerin sabıkası kabarık çıktı

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Son dakika haberleri: Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüphelilerin emniyetteki sabıkası kabarık çıktı.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüphelilerin emniyetteki sabıkası kabarık çıktı. Gözaltına alınan şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde saat 18.45 sıralarında yaşanan olayda, Esenyurt'ta motosiklet kazası yapan M.B. ve Ç.K. isimli şahıslar kendi imkanlarıyla devlet hastanesine gelmiş ve burada taşkınlık çıkartmıştı. M.B. ve Ç.K.'ye müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi yaşanan arbedede kalbinden bıçaklanmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan M.B. ve Ç.K.'nin emniyet kayıtlarında sabıkası kabarık çıktı. M.B.'nin çeşitli suçlardan 27 adet, Ç.K.'nin ise 11 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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