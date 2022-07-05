Son dakika haberi | 'Gürültü' kavgasında baba ve oğlunu öldürdü (2) - Haberler

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Son dakika haberi | 'Gürültü' kavgasında baba ve oğlunu öldürdü (2)

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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Son dakika haberi | 'Gürültü' kavgasında baba ve oğlunu öldürdü (2)

Son dakika haberlerine göre ŞÜPHELİ VE OĞLU ADLİYEDEOrdu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt'u gürültü nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla öldüren Şeref I. (52), geniş güvenlik önlemleri ve zırhlı araçla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ VE OĞLU ADLİYEDE

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt'u gürültü nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla öldüren Şeref I. (52), geniş güvenlik önlemleri ve zırhlı araçla emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, cinayet şüphelisinin oğlu Mert I.'yı da yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alarak, adliyeye getirdi.Şeref I.'nın emniyetteki sorgusunda, komşularıyla geçmişte de gürültü nedeniyle tartışma yaşadıklarını belirterek, "Olay zamanı komşumun oğlu evin kapısının önünde araba çalıştırıyordu. Ben de işe gideceğimi söyleyerek, gürültü yapmamalarını istedim. Gürültü yapmaya devam edince aşağıya indim. Komşum ve oğluyla tartışmaya başladık. Üzerimdeki tabanca ile vurdum" dediği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Altınordu Güncel Haberler Son Dakika

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