Haber : Son dakika haberi... Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 8 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 8 kişi öldü

 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 8 kişi öldü

Son dakika haberine göre Güney Kore'de, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Güney Kore'de, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar evleri, metro istasyonlarını, araçları ve çok sayıda binayı sular altında bıraktı, elektrik hizmetleri ve tren seferlerini aksattı.

Yetkililer, Seul'de 5 kişinin, Gyeonggi eyaletinde 3 kişinin şiddetli yağış nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gyeonggi eyaletinde 9 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Seul'de de 4 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.

Sağanak yağışların toprak kaymaları ve su baskınlarını tetiklemesi ihtimali nedeniyle çok sayıda yol kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Seul ve çevresindeki kentlerde yaklaşık 800 binanın hasar gördüğünü ve en az 790 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık, su baskınları izleme seviyesini "ciddi"ye yükseltti.

Kore Orman Hizmetleri, ülke genelinde 47 şehir ve bölgede toprak kayması uyarıları yayınladı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Güney Kore Seul Kore Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title