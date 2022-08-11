Denizli gündem haberleri: Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Güney Kore'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Güney Kore'de 4 gündür etkili olan Muson yağmurları, başkent Seul'de hayatı felç etti. 1942 yılından bu yana en şiddetli yağışı alan Dongjak bölgesi başta olmak üzere başkentin birçok kesiminde su baskınları yaşandı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 8 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

80 otoyol geçici olarak kapatılmıştı

Seul metropol bölgesinde devam eden çalışmaların ardından güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaşık 80 otoyol ve nehir kenarındaki birçok otoparkın geçici olarak hizmete ara verdiği kaydedilmişti. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ise kurmaylarına daha fazla can kaybını önlemek için gerekli tedbirleri alma talimatı vermiş, Meteoroloji uzmanları ise şiddetli yağışların Seul ve çevresinde süreceği konusunda uyararak, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri sel ve toprak kayması riskine karşı tetikte olmaya çağırmıştı.

(İHA)