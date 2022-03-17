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Son dakika haberleri: Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum, Türkiye'ye gelecek

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Son dakika haberleri: Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum, Türkiye'ye gelecek

Son dakika gelişmesine göre Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere bugün Türkiye'ye gelecek.

Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere bugün Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına katılacak Kim, 19 Mart'a kadar sürecek ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Ayrıca Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüşmelerde bulunması bekleniyor.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

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