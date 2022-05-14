Son dakika haberi! Gümüşhane'ye şehit ateşi düştü (2) - Haberler

ERZİNCAN (DHA) - Kilit Operasyonu'nu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in (24) cenazesi, uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi. Şehidin cenazesi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda törenle karşılandı. Törene Vali Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve Belediye Başkanı Bekir Aksun ile askeri ve mülki erkan katıldı. Askeri uçaktan tören mangası tarafından indirilen şehidin naaşı, düzenlenen töreninin ardından cenaze aracına konularak baba ocağı Kelkit ilçesine gönderildi.

Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN,