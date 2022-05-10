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Son dakika haberi | Gümüşhane'de tünel girişine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA - Hasan Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberi | Gümüşhane'de tünel girişine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika gelişmesine göre Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Harmancık mevkisinde, Hami Ünlü (30) yönetimindeki 29 DD 395 plakalı otomobil, Harmancık Tüneli girişine çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ünlü, kaldırıldığı Torul Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Hasan Yılmaz - Güncel

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