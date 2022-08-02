Son dakika haberi: Gültekin Uysal'dan 'Kpss Soruları' Tepkisi: "Paramızı Çaldınız, Soruları Çaldınız, 20 Yıllık Zamanımızı Çaldınız"
Son dakika gündem haberi... Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Paramızı çaldınız, soruları çaldınız, 20 yıllık zamanımızı çaldınız, gençlerin umudunu çaldınız! Velhasılı, her şeyimizi çaldınız” dedi.
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Paramızı çaldınız, soruları çaldınız, 20 yıllık zamanımızı çaldınız, gençlerin umudunu çaldınız! Velhasılı, her şeyimizi çaldınız" dedi.
DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 2022 KPSS sorularından bazılarının bir yayınevi tarafından daha önce yayınlandığı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uysal'ın paylaşımı şöyle:
"Paramızı çaldınız, soruları çaldınız, 20 yıllık zamanımızı çaldınız, gençlerin umudunu çaldınız! Velhasılı, her şeyimizi çaldınız."
ANKA / Güncel