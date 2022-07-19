Son dakika haberi | Gülizar Biçer Karaca: "Katledilen, Şiddete Uğrayan Her Kadının Vebali Bu Kararı Verenlerin, Altına İmza Atanların Omuzlarında Olacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali talebini reddetmesine tepki gösterdi. Biçer Karaca, "İstanbul Sözleşmesi tüm kadınlar için hala yürürlüktedir. 6251 sayılı, uygun bulma kanunu yürürlükte olduğu sürece yürürlüktedir. Bu iptal kararından sonra katledilen, şiddete uğrayan her kadının vebali bu kararı verenlerin, altına imza atanların omuzlarında olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Danıştay'ın bugün İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı tarafından feshi kararının iptali için açılan davaları reddetmesinin ardından açıklama yaptı. Biçer Karaca, şunları söyledi:

"DANIŞTAY KARARINI AÇIKLAMADAN BİR GÜN ÖNCE SİYASET YİNE YARGIYA ELİNİ UZATTI"

"Danıştay tarafından beklenilen, bilinen karar açıklandı. İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede hukuksuzca çıkılmasını içeren Cumhurbaşkanlığı Kararının iptali istemine ilişkin açılan davaların tamamında 3'e 2 çoğunlukla reddine karar verdi. Aslında gelinen süreç belliydi. Öncelikle bazı 'hukukçu kadınlar' davaya müdahillik dilekçesi verdiler, birkaç gün önce daha. Bir gerekçe yaratıldı. Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline ilişkin kararın reddine gerekçe oluşturmak için bir müdahillik dilekçesi verdirilerek 'Cumhurbaşkanlığı kararı uygundur, yerindedir' dedirtildi.

Bu ülkenin Adalet Bakanı, çıktı dedi ki ' İstanbul Sözleşmesi gerekli değildir, 6284 var.' Yani Danıştay, kararını açıklamadan bir gün önce siyaset yine yargıya elini uzattı ve İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede hukuksuzca iptaline ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali davaları reddedildi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İKTİDARIMIZDA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE TEKRAR YÜRÜRLÜĞE KONACAK"

Hiç önemli değil, İstanbul Sözleşmesi tüm kadınlar için hala yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi bu ülkede vicdanı olan hukukçular için tüm yurttaşlarımız için yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi, 6251 sayılı uygun bulma kanunu yürürlükte olduğu sürece yürürlüktedir. Bu iptal kararından sonra katledilen, şiddete uğrayan her kadının vebali bu kararı verenlerin, altına imza atanların omuzlarında olacaktır.

İstanbul Sözleşmesi iktidarımızda en geç bir hafta içerisinde tekrar yürürlüğe konacak ve kadın mücadelesinin, yıllarca süren bu mücadelenin en büyük kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi bu ülkenin hukuk sisteminde bu ülkenin yurttaşları ile buluşacak ve kadın mücadelesi yeniden kazanacak."

ANKA / Güncel