GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPAN MEHTERAN TAKIMI YANLARINDAN GEÇERKEN ONLAR KAVGA ETTİ BURSA'da, gösteri yürüyüşü yapan mehteran takımının geçişi sırasında bölgedeki 2 vatandaşın tekmeli- yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. BURSA'da, gösteri yürüyüşü yapan mehteran takımının geçişi sırasında bölgedeki 2 vatandaşın tekmeli- yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde meydana geldi. Gösteri yürüyüşü yapan mehteran takımının geçişi sırasında 2 kişi arasında çıkan tartışma, tekmeli- yumruklu kavgaya dönüştü. Mehteran takımının gösterisini kayda almak için telefonlarını açan vatandaşlar, kavgayı görüntüledi. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı. Olayla ilgili, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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